После того, как на Украину придут тяжёлые танки, Киев намерен добиваться от союзников поставок истребителей. Такое заявление сделал заместитель министра обороны страны Юрий Сак в разговоре с агентством Reuters – сообщает ТАСС.

По словам представителя украинского оборонного ведомства, вероятность, что страны НАТО предоставят Киеву авиацию, есть. В качестве примера Сак заявил, что Запад ранее не желал отправлять на Украину тяжёлую артиллерию, однако позже всё же начал соответствующие поставки. Такая же ситуация произошла и с тяжёлыми танками – их страны НАТО тоже не готовы были отправлять на Украину, но недавно пересмотрели свои взгляды.

Теперь задача Киева – добиваться у союзников получения боевых самолётов, добавил Сак.

Некоторые политики в Европе ранее не исключали, что страны Запада в будущем могут передавать Украине самолёты. Однако о каких-то конкретных планах на этот счёт ни руководство НАТО, ни правительства стран, входящих в этот военный блок, пока не сообщали.