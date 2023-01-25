Киев с подачи Запада с самого начала мечтал не столько о победе над РФ на поле боя, а о развале России из-за многочисленных санкций и давления на страну со стороны США и НАТО. Но Москва оказалась гораздо крепче, чем думали киевские марионетки Вашингтона.

Впрочем, они не оставили своих мечтаний и продолжают нести околесицу, с которой смеются даже украинские граждане. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в России высока вероятность “эскалации внутри страны”. Кроме того, политик, которому не дают покоя лавры недавно уволенного пропагандиста Арестовича, анонсировал “удары по крупным городам РФ” – Екатеринбургу, Санкт-Петербургу и даже Москве, пишет “Военное обозрение”

Напомним, что США по-прежнему не реагируют на просьбы Украины передать ей дальнобойные ракеты. Вашингтон не хочет становиться одной из сторон конфликта, поэтому не отправляет Киеву боезаряды ATACMS.