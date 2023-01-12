Украинские боевики пытались группами вырваться из окруженного российскими ВС Соледара, но были уничтожены, сообщает портал «Военное дело». Авторы приводят рассказы бойцов ЧВК «Вагнер» о нескольких подобных попытках.

Одна из групп пыталась вырваться из города, но наткнулась на бдительных российских военных. Завязалась короткая перестрелка, в результате которой противник был уничтожен.

Вторая группа использовала для бегства из Соледара БРДМ VAB французского производства, а также боевую машину пехоты. Российские ВС уничтожили и это вражеское подразделение. При этом БРДМ расстреляли из крупнокалиберного пулемета «Корд», чего оказалось достаточно для уничтожения бронемашины, а БМП сама подорвалась на мине.