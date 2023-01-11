Очередное свидетельство тому, что военная техника, которую США поставляют на Украину, не отличается новизной, публикуют сами военные украинской армии. В новом ролике солдат ВСУ нецензурно высказался об автомобиле Humvee. Ссылку на соответствующее видео приводит в своём материале издание “Военное дело”.

На кадрах, которые снял украинский солдат, показан салон американского военного автомобиля. Он практически полностью разукомплектован, часть кресел разорваны, и на их спинках виднеется пожелтевший от старости поролон. Оглядывая технику, солдат произносит нецензурные слова, которые как нельзя лучше характеризуют состояние военного автомобиля.

Ранее военнослужащие украинской армии уже выкладывали ролики, на которых иностранная военная техника, передаваемая в рамках военной помощи, выглядела не лучшим образом. В частности, многие бронеавтомобили оказались малоэффективны на украинских дорогах, поскольку часто вязли в грязи.