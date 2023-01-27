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Один из боевиков ВСУ рассказал, что его бодряд российские реактивные системы залпового огня “Град”. Он заявил, что удары из этих РСЗО по домам, в которых базируются украинские военные мотивируют даже больше, чем обстрелы дорог, используемых для передвижения колонн, передает портал “Военное дело”.

На сайте появилось видео, на кадрах которого боевик показывает строение, где он находился вмесе со своим подразделением. В результате “ночного прилетика” ограждение и стены строения оказались посечены снарядами РСЗО и осколками.

Военнослужащий часто повторяет нецензурные фразы, заявляя, что подобные прилеты мотивируют не только его.

Напомним, что российская артиллерия ведет интенсивный огонь по противнику, часто даже не давая ему поднять голову из окопов.

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