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Ксения Собчак опубликовала пост в Телеграм-канале, касающийся того, что возможная кончина кинорежиссера Никиты Михалкова поистине станет трагедией всего российского кинематографа. Собчак написала, что только у Михалкова есть прямой доступ к российскому президенту.

По словам Собчак, именно через Никиту Сергеевича Владимир Путин узнавал о самых значимых культурных событиях. По словам телеведущей, вся система кинематографии «выстроена сейчас под Никиту Сергеевича».

Как подчеркнула Ксения Собчак, возможный уход Михалкова будет сравним с эффектом смерти Сталина. Без кинорежиссера доступ к российскому лидеру будет закрыт, так как среди деятелей российской культуры, по мнению Собчак, нет достойных персон, которые смогли бы занять место Никиты Сергеевича.

Телеведущая добавила, что желает Никите Сергеевичу скорейшего выздоровления, здоровья и долголетия. Отмечается, что рассуждения Ксении Собчак вызвали бурную реакцию в Сети. Журналист Михаил Шахназаров написал, что Собчак является «чудовищем и бесовкой».

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