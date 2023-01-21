В Херсонской области готовится жестокая кровопролитная провокация Украины и Запада с массовыми убийствами местных жителей, сообщает РИА Новости. Журналисты ссылаются на свои источники, получающие информацию от агентурных сетей в украинской армии.

Для провокации на остров Большой Потемкин под Херсоном направлены снайперы-наемники из Соединенных Штатов и Великобритании. В их задачу входит ликвидация гражданских, которые продолжают говорить на русском языке и исповедуют пророссийские взгляды.

“На остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией”, – пишет агентство.

Также Киев готовил провокацию со взрывом зернохранилища под Харьковом, в котором собирался обвинить Россию.