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В распоряжение ВСУ в будущем могут поступить немецкие танки Leopard. К их передаче Берлин подталкивают Париж и Варшава. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники – сообщает РИА “Новости”.

Сейчас на передачу Украине современных западных танков существует “табу”. Тем не менее Франция пробует его нарушить. В частности, об этом свидетельствует недавнее заявлении президента Макрона о передаче Украине французских бронированных боевых машин, сообщает Politico.

Одновременно с этим Париж усиливает давление на Берлин, чтобы там тоже пересмотрели свои поставки Киеву. Похожую политику проводят и власти Польши.

Украинские власти не раз обращались к западным союзникам с просьбой предоставить тяжёлые танки Leopard и американские Abrams. Однако всякий раз получали отказ. Позже в руководстве НАТО не исключили, что поставка подобной техники Киеву всё же возможна.

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