Наступление ВС РФ в Марьинке продолжается, однако боевики ВСУ отчаянно сопротивляются. Российским бойцам приходится вести напряженные бои буквально за каждый дом. При этом ВСУ игнорируют колоссальные потери в своих рядах, ставя перед собой лишь одну цель – как можно дольше удержать контроль над городом, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он сообщил, что в боях за Марьинку участвует 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Ее подразделения пытаются огрызаться на атаки ВС РФ и даже нападают на опорные пункты, однако все подобные вылазки заканчиваются плачевно – боевики несут потери и обращаются в бегство.

В Марьинке, по словам Сладкова, очень активно работает артиллерия. Причем используют ее обе стороны, боевики отвечают на каждый удар по своим позициям со стороны российских войск. Но превосходство ВС РФ все же видно невооруженным глазом – они лучше подготовлены, имеют в своем распоряжении современные орудия и не испытывают дефицита боеприпасов.

Это дает возможность медленно, но уверенно громить выстроенные в течение 8 лет укрепления ВСУ. Марьинка постепенно переходит под контроль ВС РФ, которые затем приступят к освобождению Курахово и Красногоровки, все еще оккупированных противником.