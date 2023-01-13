Бобры, обитающие на границе с Белоруссией на Волыни, в полном составе перешли на сторону ВСУ, рассказал телеканал SkyNews со ссылкой на представителя командования одной из украинских бригад.

Офицер, слова которого приводит сайт Ura.ru, напомнил, что бобры обычно занимаются строительством плотин, которые практически сразу разрушаются людьми. Бурная деятельность зверьков часто создает проблемы, из-за чего дамбы уничтожаются. Но в этом году ничего подобного не происходило.

Военно-политическая обстановка на границе с Белоруссией не располагает к хозяйственной деятельности, поэтому все плотины, построенные бобрами, остались целыми и невредимыми. Теперь наступление через территорию Волынской области невозможно, так как вся территория вдоль белорусской границы заболочена и пройти по ней достаточно сложно.

Иллюзии украинского офицера по поводу «помощи бобров» развеял военный эксперт Конрад Музыка. Он сообщил, что российские ВС не стали бы использовать Волынскую область для наступления. На ее территории сплошные водотоки и практически нет хорошо оборудованных дорог. В таких условиях хорошо держать оборону, но не наступать. Поэтому как бы ни старались бобры, их плотины не принесут ВСУ никакой пользы.