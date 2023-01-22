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Украинская армия вновь использует мирное население в качестве живого щита. Западные журналисты обратили внимание, что в Артёмовске (Бахмуте) ВСУ размещают бронетехнику внутри жилых кварталов. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на представителя телеканала Sky News Алекса Росси.

В эфире он описал обстановку, которая сейчас наблюдается в Артёмовске. Среди прочего журналист указал, что видел в городе танки и бронетранспортёры, которые были скрыты среди жилых зданий. Журналист также рассказал, что ВСУ стягивают в Артёмовск подкрепления.

В районе Артёмовска в настоящее время продолжаются ожесточённые бои. Это один из важнейших транспортных узлов в Донбассе, через который осуществляется снабжение украинских войск на этой территории.

ВСУ уже уличали в том, что они размещают военную технику в жилых кварталах. В своё время на это обращали внимание даже западные наблюдатели. При этом отмечалось, что украинские войска не стремятся эвакуировать гражданское население домов, подвергая его высокой опасности.

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