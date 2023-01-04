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Гибель российских военнослужащих в Макеевке – это, несомненно, серьезная трагедия. Но в целом удар из украинской РСЗО HIMARS никак не повлияет на дальнейший ход событий в специальной военной операции, заявил американский военный эксперт Скотт Риттер.

Он напомнил, что под Новый год украинские ВС активизировались и начали наносить удары по расположению российских войск. ВС РФ тоже не отставали и атаковали целый ряд подобных объектов противника. Гибели военнослужащих в Макеевке вполне можно было избежать, однако сделать этого, к сожалению, не удалось.

Риттер также рассказал, что когда США размещали свои войска в Бейруте, они тоже допустили грубейшую ошибку. В результате начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль въехал прямо в одну из казарм под управлением водителя-камикадзе. В тот день погиб 241 военнослужащих, хотя достаточно было более бдительно следить за перемещениями террористов, чтобы не допускать трагедии.

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