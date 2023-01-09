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Украинские боевики все чаще задействуют внедорожники и легкобронированную технику, что является нежизнеспособной тактикой. Однако они делают это вынужденно, так как испытывают критический дефицит танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, уверен бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Он отметил, что укрепленные внедорожники вполне могут выступать в качестве боевой техники, однако не в том случае, когда в распоряжении ВС РФ имеется современная артиллерия и танки. Легкобронированная техника не защищает экипажи, поэтому одного попадания по ней достаточно для уничтожения целых подразделений.

Хорошее техническое оснащение ВС РФ позволяет получать превосходство над противником в ходе боевых действий. Особенно оно ощутимо зимой, так как российская техника рассчитана на эксплуатацию при температурах до -50 градусов, а западная, имеющаяся в распоряжении Киева, глохнет уже при -15.

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