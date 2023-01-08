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В Кривом Роге Днепропетровской области открылось новое кладбище для захоронения личного состава 93-й ОМБР и 17-й ОтБР украинской армии, пишет портал «Свободная пресса» со ссылкой на местные телеграм-каналы. Это – очередное подтверждение колоссальных потерь ВСУ.

Также в Сети все чаще появляются видеообращения украинских военных к президенту Зеленскому, в которых они не таясь его проклинают за неграмотную политику. И за то, что вместо попыток урегулирования конфликта он продолжает упрямо клянчить у Запада все новое оружие. Которое вряд ли изменит ход специальной военной операции.

В это время закон о ленд-лизе, который ранее приняли США, вступил в силу. Теперь Республиканская партия уже не сможет заблокировать военную помощь Киеву, несмотря на большинство в парламенте. Однако есть и новости, настраивающие на оптимистический лад. Так, во главе комитета Конгресса США по обороне может стать республиканец Мэтт Гаетц. Он не выступает против отправки оружия Киеву, но требует тщательной проверки этого процесса, чтобы исключить любые коррупционные схемы. Вполне возможно, что это со временем приведет к прекращению поставок вооружений

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