Министры обороны 50 стран проведут экстренную встречу на фоне успешных действий российских войск в Соледаре. Глава Пентагона Ллойд Остин собирает коллег, чтобы обсудить с ними совершенно неожиданный для Запада поворот в ходе специальной военной операции, пишет портал «Свободная пресса».

Остин и компания соберутся в формате “Рамштайн”, чтобы решить, как спасать Украину на этот раз. Министру обороны США совершенно не понравилась причина назначения Валерия Герасимова на пост главнокомандующего Объединенными силами, которая была озвучена как «расширение масштабов наступательных действий ВС РФ».

На потерю Киевом Соледара и повышение интенсивности атак ВС РФ в Артемовске отреагировал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он выдал стандартную фразу про «Украине надо еще больше оружия», а также заявил, что большинство боевых систем Киевом уже потеряно, а логистическая цепочка, по которой на восток попадали танки, оказалась разорванной освобождением Соледара российскими войсками.