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Российские ВС в последние дни резко активизировались на Запорожском направлении, где провели ряд наступательных операций, взяли под контроль населенный пункт Лобковое и продвинулись по направлению к Степовому, Орехову и Малой Токмачке, пишет портал “Свободная пресса”.

Эксперт Александр Ситников отмечает, что ВС РФ могли воспользоваться ошибкой ВСУ, которые сняли крупные силы для переброски в Соледар и Артемовск. Западные аналитики прогнозируют, что наступление ВС РФ будет продолжаться в том же духе, но украинские ВС якобы готовы дать отпор.

На самом деле все совсем не так просто. На левом берегу Днепра у ВС РФ имеются серьезные силы и хорошо укрепленные позиции, поэтому они могут провести вторую операцию “Багратион”, которую так хорошо помнят и в США, и в Германии. С этой точки зрения Запорожская область является весьма привлекательной целью для российских войск. Левый их фланг надежно прикрыт Днепром, что исключает какие-то активные действия со стороны противника.

Не в пользу ВСУ складывается и ситуация на Донбассе. Там после бегства из Соледара они могут попытаться закрепиться в Константиновке, а также на линии Александровка-Доброполье-Покровское.

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