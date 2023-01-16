9 января Минобороны Великобритании заявило, что российские ВКС могут задействовать для ударов по критической инфраструктуре Украины истребители пятого поколения Су-57. Эту информацию прокомментировал портал «Свободная пресса».

Автор публикации Александр Ситников рассказал, что по словам тех же британцев, самолеты-невидимки уже использовались для ударов по системам ПВО Украины противорадиолокационные ракеты Р-37. Этих боезарядов украинские боевики боятся как огня, так как они находят РЛС и летят точно на их сигнал.

Кроме того, ВКС проверяли, способны ли украинские радиолокационные станции увидеть истребитель Су-57, в котором применена стелс-технология. Если ПВО не будет реагировать на этот самолет, его начнут использовать для ударов по объектам на территории Украины значительно чаще.

По словам Ситникова, это спасет главного украинского сказочника Алексея Арестовича, которого в последние дни украинцы хотят линчевать за заявление о попадание в дом Днепропетровска зенитной ракеты ВСУ. Кроме того, Су-57, благодаря невидимости, спасет множество жизней гражданского населения от украинской ПВО, постоянно попадающей по жилым кварталам.