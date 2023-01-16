Боевики 35-й бригады морской пехоты ВСУ перед отступлением из Марьинки открыто расстреливали местных жителей, пишет портал «Свободная пресса». Также морпехи использовали гражданских в качестве живого щита и наносили удары по жилым кварталам, стремясь уничтожить все на своем пути.

Обозреватель Александр Ситников со ссылкой на местных жителей рассказал, что укронацисты отлично понимают, что в Марьинку они уже не вернутся. Поэтому со злости пытаются нанести городу максимальный ущерб, стреляя из артиллерии по домам, объектам гражданской инфраструктуры, по газопроводам и электроподстанциям.

В настоящий момент боевики ВСУ удерживают лишь одну из окраин Марьинки, однако это ненадолго. Российские ВС уничтожают их позиции и уверенно продвигаются вперед. Город практически освобожден, благодаря чему прекратились обстрелы Донецка, отмечает эксперт.