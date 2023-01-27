Российские ВС 26 января нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, который эксперты уже связывают с решением США и Германии отправить в Киев свои танки. Эксперт портала “Свободная пресса” отметил, что атака продемонстрировала Западу, что “Леопарды” и “Абрамсы” вряд ли доедут до линии соприкосновения.

Атаки начались еще с ночи, когда ВС РФ запустили дроны-камикадзе “Герань-2”, чтобы определить местоположение вражеских средств ПВО. К 9:00 начали взлетать и ракеты X-101. Киевские власти “успокоили” народ заявлениями, что все 15 боезарядов уничтожены, однако сообщения о прилетах из разных городов страны доказывали обратное.

По данным украинских источников, не раскрывающих себя, ВСУ удалось сбить только 10 процентов ракет. Остальные успешно уничтожили цели, среди которых оказались объекты военной и энергетической инфраструктуры. Так, в Одесской области были поражены две крупные подстанции, что привело к отключению света во всем регионе.

Ситников напомнил очередное заявление Киева о том, что в распоряжении ВС РФ осталось “20% ракет” в сравнении с началом спецоперации. Однако даже на Украине все отлично понимают, что это лживая пропаганда, не соответствующая действительности.