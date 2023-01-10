Президент Украины Зеленский заявил о переброске в Соледар 46-й десантно-штурмовой бригады, которая сейчас якобы удерживает город. И в очередной раз соврал, пишет портал «Свободная пресса». Военный эксперт Александр Ситников отмечает, что даже киевские политики и пропагандисты сейчас признают фактическую потерю и Соледара, и расположенного рядом с ним Артемовска.

Красноречиво на этом фоне выглядит заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр. Она признала, что ситуация в Соледаре выглядит катастрофой для ВСУ, а также отметила, что «украинская армия уже не та». Ее стойкость, самоотверженность и мощь существенно уменьшились, так как подавляющее большинство подразделений состоит из новобранцев.

Это означает, что от ВСУ образца 24 февраля прошлого года уже не существует. В «Бахмутской мясорубке» руководство Украины погубило всю свою армию. И теперь даже самое отчаянное сопротивление не позволит удержать Артемовск и другие города Донбасса.