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Зависимость Украины от Запада ведёт к её поражению. Властям в Киеве стоит это признать. Об этом пишет китайский информационный портал Sina – передаёт РИА “Новости”.

Автор материала отмечает, что Россия в отличии от Европы и США не испытывает сложностей с вооружением и боеприпасами. Страна готова производить и то, и другое в большом количестве, а значит сможет выдержать долгосрочный военный конфликт. В то же время западные страны будут “разочаровываться в себе вновь и вновь”, отмечает обозреватель китайского СМИ.

Он спрогнозировал, что в конце концов страны НАТО признают свой провал на Украине. Как следствие, поражение признает и Киев, который по сути зависим от западных поставок оружия. По мнению автора публикации, одним из возможных вариантов окончания военного конфликта Москвы и Киева станет полное исчезновение Украины с карты мира.

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