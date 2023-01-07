В ночь перед Рождеством средства ПВО Крыма сбили над Севастополем беспилотный аппарат. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Развозжаев.

Он уточнил, что БПЛА был уничтожен над Северным молом, после чего заметил, что для Киева даже Рождество не стало препятствием для очередных попыток атаковать город.

Напомним, что Киев с первых дней 2023 года пытается атаковать Крым своими беспилотными аппаратами. Два дрона было уничтожено уже 2 января, причем они даже не долетели до полуострова, свалившись в море. Еще через два дня очередная пара беспилотников была сбита в непосредственной близости от аэродрома Бильбек.

Напомним, что представители киевского режима неустанно твердят о намерении «восстановить контроль» над Крымом, однако даже западные политики и эксперты уверены, что сделать это ВСУ не смогут ни при каких условиях.