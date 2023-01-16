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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» и российских войск ведут боевые действия в Артемовске сразу с нескольких направлений. Они взяли на вооружение тактику, уже использованную в Соледаре, который 12 января был освобожден от украинских оккупантов.

По крупным скопления живой силы и техники ВСУ в Артемовске беспрерывно наносит удары артиллерия. После такой подготовки пехотные подразделения осуществляют зачистку, продвигаясь вперед.

По информации, предоставленной порталом «Военное обозрение», в северной части города такая зачистка осуществляется на улице Трудовой, в восточной – на ул. Патиса Лумумбы. Кроме того, боевые действия идут на южном направлении рядом с Малым Троицким переулком, что на берегу реки Бахмутка, и на юго-востоке города на улице Независимости.

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