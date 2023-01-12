Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о нескольких кадровых перестановках в Генштабе Вооруженных сил. В результате пост командующего Объединенной группировкой войск занял начальник ГШ Валерий Герасимов.

Кроме того, министерство назначило на должности заместителей Герасимова главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, замначальника Генштаба Алексея Кима и главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина, который до этого возглавлял Объединенную группировку. Штаб Сухопутных войск возглавил генерал-полковник Александр Лапин, ранее уже принимавший участие в СВО.

Целью кадровых перестановок Минобороны назвало необходимость повысить эффективность и качество действий российских войск, а также планируемое расширение масштаба боевых задач, которые ставятся перед ВС РФ.