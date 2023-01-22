Запад слишком уж активно взялся накачивать Украину оружием, что может привести к расширению границ специальной военной операции ВС РФ, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он напомнил, что США и их союзники уже в открытую высказывают необходимость поддержать Украину в ее стремлении начать наступление на Крым. Киев рад такому повороту событий, однако ему следует помнить, что ВС РФ отреагирует на дальнейшее вмешательство Запада в СВО.

“Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», – цитирует парламентария РИА Новости.

Шеремет также заявил, что полностью уверен в победе России и в том, что уже в этом году начнет формирование совершенно новый миропорядок.