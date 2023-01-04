Музыкальный критик Сергей Соседов в достаточно жесткой форме отозвался об инциденте, который произошел в Дубае с участием российского певца Валерия Меладзе. Соседов потребовал, чтобы исполнитель навсегда покинул территорию Российской Федерации.

Вот уже как несколько дней одной из главных тем во многих средствах массовой информации является инцидент с Валерием Меладзе, произошедший на корпоративе в Дубае.

Во время корпоратива к певцу подошел поклонник, который на камеру попросил певца передать привет его жене. А после этого, обратился к Меладзе с украинским лозунгом: «Слава Украине». На видео можно рассмотреть, как Меладзе убирает микрофон и отвечает своему собеседнику. Предположительно певец продолжил украинский лозунг словами: «Героям слава!».

По словам Сергея Соседа, после данной выходки, Валерия Меладзе необходимо добавить в «черный список» звезд российского шоу-бизнеса. Соседов подчеркнул, что в связи с этим, Меладзе должен навсегда покинуть территорию России.