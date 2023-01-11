Поставка военной техники киевскому режиму загоняет западные страны в ловушку. Об этом у себя в телеграм-канале написал сенатор Алексей Пушков – сообщает РИА “Новости”.

Член Совета Федерации таким образом прокомментировал военную помощь Киеву со стороны его западных союзников. Пушков отметил, что новые поставки вооружения ВСУ – это “новая клятва в верности Украине”. И это лишает западные страны свободы политических манёвров и отрезает “возможности отступления”. При этом сенатор отметил, что политические силы на Западе уже готовы рассматривать поражение Украины, как своё собственное – настолько высока степень политической самоидентификации западного истеблишмента.

В конце прошлой недели в США заявили о новом крупном пакете военной помощи Киеву. Техники, боеприпасов и так далее на Украину поставят на сумму 3 миллиарда долларов.

С российской стороны не раз заявляли, что поставка оружия на Украину странами Запада только усиливает эскалацию конфликта. Военные эксперты отмечают, что хотя НАТО и старается не допустить прямого военного столкновения с Москвой, передача военной техники Киеву со временем может привести именно к такому развитию событий.