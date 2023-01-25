Один из главных “ястребов войны” в США – сенатор Линдси Грэм, дал интервью немецкому изданию Spiegel. Он заявил, что США и НАТО должны отправить на Украину танки, чтобы обеспечить ВСУ возможность для контрнаступления.

По словам Грэма, натовские танки и разведывательные данные помогут Киеву “сломать хребет российской армии”. При этом Киеву даже не понадобится помощь военнослужащих из европейских стран и Соединенных Штатов, приводит слова сенатора “Московский комсомолец”.

Грэм заявил, что Россия активно готовится к наступлению на востоке, она получает дополнительные силы и имеет все необходимое для атаки. Киев без танков вряд ли сумеет сдержать ее наступательный порыв, поэтому необходимо как можно скорее накачать Украину западной бронетехникой.