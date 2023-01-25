Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Один из главных “ястребов войны” в США – сенатор Линдси Грэм, дал интервью немецкому изданию Spiegel. Он заявил, что США и НАТО должны отправить на Украину танки, чтобы обеспечить ВСУ возможность для контрнаступления.

По словам Грэма, натовские танки и разведывательные данные помогут Киеву “сломать хребет российской армии”. При этом Киеву даже не понадобится помощь военнослужащих из европейских стран и Соединенных Штатов, приводит слова сенатора “Московский комсомолец”.

Грэм заявил, что Россия активно готовится к наступлению на востоке, она получает дополнительные силы и имеет все необходимое для атаки. Киев без танков вряд ли сумеет сдержать ее наступательный порыв, поэтому необходимо как можно скорее накачать Украину западной бронетехникой.

Вам может понравиться

В “Росатоме” прокомментировали сообщения о боеприпасах на украинских АЭС

Только Соединенные Штаты могли додуматься до гениального плана прятать вооружение и боеприпасы на украинских атомных станциях. В случае техногенной катастрофы на этих объектах США все равно ничего не грозит, рассказал

Бербок: Германия разрешила Польше поставлять танки Leopard ВС Украины

Берлин не станет возражать против отправки на Украину танков Leopard 2, которые имеются в распоряжении Польши и других стран. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Напомним, по результатам

Издание RT сообщило о переброске карательных подразделений ВСУ в Купянск Харьковской области

Жители Купянска в Харьковской области не скрывают своей ненависти к украинским боевикам, контролирующим город. Об этом сообщило даже британское издание The Economist. Не исключено, что именно поэтому в населенный пункт