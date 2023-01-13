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Украинским боевикам необходимо отказать в допуске на территорию американского штата Оклахома, куда они намереваются ехать для обучения использованию ЗРК Patriot. Соответствующую резолюцию подал сенатор от Республиканской партии Натан Дам.

Он напомнил об инциденте с «польским трактором», когда зенитная ракета ВСУ попала на польскую территорию и убила двоих местных фермеров. По словам сенатора, в США повторение такой трагедии никому не надо.

«Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны», – написал Дам в резолюции.

Он заявил, что украинские военные допускают много ошибок, а зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот» – слишком грозное оружие, чтобы доверять тренировки на нем украинцам на американской территории.

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