Алексей Данилов, занимающий должность секретаря Совета нацбезопасности Украины, рассказал, что Денис Монастырский, погибший глава украинского министерства внутренних дел, прислал ему смс-сообщение за несколько минут до своей смерти.

Данилов уточнил, что сообщение от Монастырского пришло в 08:07, а спустя некоторое время произошло крушение вертолета. О том, чтобы было написано в смс-сообщении, секретарь СНБО не рассказал.

Он отметил, что в тот день Владимир Зеленский собрал совещание. Было запланировано, что Монастырский будет присутствовать на совещании в онлайн-формате в 10 часов.

Данилов рассказал, что сейчас выясняются все причины произошедшей катастрофы. Он уточнил, что на все вопросы ЧП под Броварами будут даны ответы.