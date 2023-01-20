ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Данилов, занимающий должность секретаря Совета нацбезопасности Украины, рассказал, что Денис Монастырский, погибший глава украинского министерства внутренних дел, прислал ему смс-сообщение за несколько минут до своей смерти.

Данилов уточнил, что сообщение от Монастырского пришло в 08:07, а спустя некоторое время произошло крушение вертолета. О том, чтобы было написано в смс-сообщении, секретарь СНБО не рассказал.

Он отметил, что в тот день Владимир Зеленский собрал совещание. Было запланировано, что Монастырский будет присутствовать на совещании в онлайн-формате в 10 часов.

Данилов рассказал, что сейчас выясняются все причины произошедшей катастрофы. Он уточнил, что на все вопросы ЧП под Броварами будут даны ответы.

Вам может понравиться

На Западе рассказали про вероятность наступления на Украину с территории Белоруссии

Специалисты Института изучения войны (ISW) в Соединенных Штатах Америки заявили, что наступления российских войск на Украину со стороны Белоруссии точно не будет в начале 2023 года. Но уже во второй

Французы подвергли резкой критике Столтенберга из-за сообщения о новых поставках вооружений ВСУ

Как сообщает в своем материале издание «Известия», аудитория французской газеты Le Figaro резко высказалась по поводу заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о поставках новых вооружений на территорию Украины. В

Бальбек оценил идею мониторинга заявлений публичных людей против спецоперации на Украине

Руслан Бальбек, политолог, прокомментировал предложение, что необходимо мониторить мнения публичных людей. Тут имеются в виду сделанные заявления против ведения спецоперации на территории Украины, сообщает RT. Эксперт рассказал, что эта идея