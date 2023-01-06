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Но российской территории все чаще станут возникать неожиданные взрывы и пожары, заявил секретарь украинского Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов.

Он пригрозил россиянам, что им теперь придется постоянно узнавать из социальных сетей и интернет-мессенджеров о все новых внезапных пожарах и взрывах. Причем продолжаться это будет до тех пор, пока российские ВС не покинут украинскую территорию, передает портал Ura.ru.

Это не первое такое высказывание Данилова, который часто обращается к России с угрозами. Ранее он фактически взял на себя ответственность за уже произошедшие пожары в РФ. По словам главы СНБО, «все будет гореть, пока не сгорит Москва».

Напомним, что Киев пытается атаковать российскую территорию с помощью беспилотных аппаратов, однако все они уничтожаются средствами противовоздушной обороны.

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