Единого отношения к России на фоне украинского конфликта в мире так и не сформировалось, несмотря на все попытки Запада. Об этом пишет издание из Гонконга South China Morning Post (SCMP) – передаёт “Лента.ру”.

По мнению автора материала, политолога Ли Сина, западные страны призывают вводить против России санкции, однако мало кто готов подставить свои интересы под удар ради “защиты демократии”. При этом эксперт отмечает, что у Запада не получилось создать глобальный альянс против России из-за западных же принципов: рыночной экономики, политического либерализма и так далее.

Одной из главных причин, почему Россия не превратилась в страну-изгоя, Ли Син называет позицию Индии и Индонезии. В этих крупных демократических государствах не занимают чью-либо сторону в российско-украинском конфликте и не призывают ни к каким переговорам.