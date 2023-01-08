Авианосные ударные группы Китая, завершившие учения в водах Тихого океана, продемонстрировали рекордную активность. Целью данных маневров была демонстрация военной силы и ее проекция на Тихоокеанский регион, пишет издание South China Morning Post.

Авторы ссылаются на Минобороны Японии, отметившее небывалую ранее активность Китая. Напомним, что в Тихом океане проводили учение сразу два авианосца – «Ляонин» и «Шаньдун». Командование обоих кораблей делало упор на тренировки палубной авиации, что подтверждается большим количеством учебных вылетов – 320 за две недели учений.

В США прокомментировали эти маневры и заявили, что Китаю потребуется еще долго тренироваться, чтобы превзойти американские авианосцы. Также там отметили, что помимо истребителей J-15, с авианосцев запускались беспилотные летательные аппараты WZ-7, недавно принятые на вооружение НОАК.