Популярная блогерша Саша Новикова решила похвастаться перед своими подписчиками стройной подтянутой фигурой. Стоит отметить, что не так давно Саша родила своему мужу Федору Инсарову (творческий псевдоним – Федук) дочку. Девочку назвали простым и лаконичным именем – Нина.

Новикова очень быстро смогла восстановиться после беременности и привести свою фигуру в порядок. По словам блогера, ей в этом помог здоровый образ жизни и правильное питание. Саша рассказывала своим подписчикам, что после появления в ее жизни малыша, она полностью решила отказаться от сладостей и мучных продуктов. На замену девушка принялась употреблять больше фруктов и ягод. Но вскоре блогер призналась, что ей очень сложно без сладкого, поэтому она все же вернула его в свой рацион.

Отдыхая на Бали, Саша Новикова не упустила возможности похвастаться своим стройным телом. Она опубликовала фото в купальнике на своей страничке популярной социальной сети.