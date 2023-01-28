Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярная блогерша Саша Новикова решила похвастаться перед своими подписчиками стройной подтянутой фигурой. Стоит отметить, что не так давно Саша родила своему мужу Федору Инсарову (творческий псевдоним – Федук) дочку. Девочку назвали простым и лаконичным именем – Нина.

Новикова очень быстро смогла восстановиться после беременности и привести свою фигуру в порядок. По словам блогера, ей в этом помог здоровый образ жизни и правильное питание. Саша рассказывала своим подписчикам, что после появления в ее жизни малыша, она полностью решила отказаться от сладостей и мучных продуктов. На замену девушка принялась употреблять больше фруктов и ягод. Но вскоре блогер призналась, что ей очень сложно без сладкого, поэтому она все же вернула его в свой рацион.

Отдыхая на Бали, Саша Новикова не упустила возможности похвастаться своим стройным телом. Она опубликовала фото в купальнике на своей страничке популярной социальной сети.

Вам может понравиться

Ситников: Массированный удар по Украине 26 января показал, что Leopard и Abrams до фронта не доедут

Российские ВС 26 января нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, который эксперты уже связывают с решением США и Германии отправить в Киев свои танки. Эксперт портала “Свободная пресса” отметил,

Польша получит почти 60 танков Abrams в этом году

Первые танки Abrams, которые Вашингтон намерен передать Варшаве, поступят в распоряжение польских войск уже весной. Об этом рассказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Его слова приводит ТАСС. Сколько именно танков

Британский генерал Ширрефф призвать закрыть глаза на риск эскалации и отправить на Украину истребители

Западу следует проигнорировать риски эскалации конфликта и отправить на Украину истребители как американского, так и европейского производства. Такое заявление сделал генерал британской армии Ричард Ширефф. Он отметил, что Западу пора