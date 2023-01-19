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61-я бригада ВСУ, которая еще в ноябре прошлого года заняла опустевший после ухода ВС РФ Херсон,практически полностью уничтожена в Соледаре бойцами ЧВК “Вагнер”, рассказал исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он напомним, что украинское подразделение пафосно входило в пустой город, делая множество видеозаписей. Но оказалось, что псевдогероические ролики делать гораздо проще, чем участвовать в реальных боевых действиях. “Вагнеровцы” разделались с противником, освободив Соледар от украинской оккупации.

Также Сальдо отметил, что одной из ключевых задач на 2023 год является возвращение Херсона и всей правобережной части региона.

Напомним, что российские ВС ушли на правый берег Днепра из Херсона, чтобы сохранить жизни военнослужащих и занять более выгодные позиции.

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