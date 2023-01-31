Стремление США “трансформировать побеждённых” привело к тому, что эта страна не может выйти победителем не из одного военного конфликта, который произошёл после Второй мировой войны. Таким образом, на Украине США тоже ждёт поражение, как до этого во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и других странах. Об этом пишет в своей статье обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар – сообщает РИА “Новости”.

Татур высказал мысль, что Соединённые Штаты после любой войны, которую ведут, “требуют невозможного”. Причиной турецкий обозреватель назвал слабую осведомлённость американских лидеров относительно особенностей стран, которые противостоят их армии. Это, как правило, сопровождается плохим планированием и непониманием целостной картины мира, считает Татур.

В качестве примера Татур в числе прочего привёл Вьетнамскую войну, которую США проиграли. Обозреватель отметил, что американские президенты, управлявшие страной в тот период, были мало осведомлены о том, какие отношения сложились у Вьетнама с СССР и Китаем.