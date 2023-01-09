После начала спецоперации ВС РФ на Украине сотрудники польской разведки стали увольняться со своих должностей. Чтобы остановить этот процесс, Варшаве даже пришлось повышать своим шпионам зарплаты, пишет издание Rzeczpospolita.

Автор публикации Изабелла Кацпшак объяснила, что конфликт на Украине продемонстрировал, как мало средств власти Польши выделяют на разведку. Причем эта проблема относится не только к ресурсам, но и к заработным платам сотрудников ведомства.

Потребности Агентства Польши с первых дней российской СВО на Украине выросли в несколько раз. Одновременно с этим был по неизвестным причинам урезан бюджет, что и спровоцировало волну увольнений. Сейчас власти выражают надежду, что повышение зарплат сотрудникам заставит их задуматься о целесообразности ухода из разведки.