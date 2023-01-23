Соединенные Штаты и их западные сателлиты не только накачивают Украину оружием, но и ведут против РФ информационную войну, которая с каждым днем только усиливается. Именно ее элементом являются периодически появляющиеся в СМИ заявления о готовности передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Так он прокомментировал высказывание конгрессмена Майкла Маккола о необходимости поставок на Украину ракет для РСЗО HIMARS с дальностью более 300 километров. Эти боезаряды, по мнению американского парламентария, дадут возможность Киеву атаковать Крымский полуостров, с которого ВС РФ запускают дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники.

Вашингтон отлично знает, отметил Рябков, что поставка на Украину ракет ATACMS – это слишком опасное решение, которое способно повлечь за собой непредсказуемые последствия.