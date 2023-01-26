Украинские войска стягиваются под Херсон и к Новой Каховке. Вероятно, ВСУ готовят форсирование Днепра или же создают видимость, чтобы отлечь российские войска. Об этом пишет издание “Русская весна” (“РВ”).

Уточняется, что “враг начал давить на фронт”: артиллерия ВСУ работает по укреплениям российских войск. Причём делает это, не жалея снарядов. По мнению военкоров, это может говорить о том, что украинские войска проводят артподготовку перед будущими масштабными атаками.

Помимо этого в публикации “РВ” указывается, что за последнее время участились действия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны противника. На лодках отряды спецназначения ВСУ приближаются к берегу, и там завязываются скоротечные бои. На затем вражеские ДРГ отступают из-за сопротивления, которое оказывают российские войска.

Активность ВСУ может свидетельствовать о подготовке к большому наступлению на указанной территории, резюмируется в публикации “РВ”.