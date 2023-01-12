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На Краснолиманском направлении весьма успешно действуют танкисты армейского корпуса ЛНР, которые уничтожают позиции противника точными ударами. Портал «Русская весна» опубликовал соответствующее видео, подтверждающее эффективные действия ВС РФ.

Командир первого батальона 4-й бригады с позывным «Шэр» рассказал, что стрельба по противнику ведется с закрытых позиций. Ее корректируют беспилотные аппараты, благодаря которым танковые орудия превращаются в высокоточное вооружение. Снаряды летят прямо в окопы украинских боевиков. Комбат отмечает, что лично убеждается в точности каждого выстрела.

Напомним, что боевые действия продолжаются в Артемовске и окрестностях Соледара. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, последний уже взят под контроль ВС РФ.

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