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Российские спецназовцы четко сработали в районе Кременной и Сватово, зайдя в тыл украинским боевикам. Это позволило им быстро и практически без лишнего шума взять под контроль опорный пункт противника, передает портал “Русская весна”.

Спецназ “Отважных” достаточно свободно передвигался буквально за спинами боевиков ВСУ. Те не ожидали проникновения российских групп и приняли бойцов за своих.

В результате хватило всего нескольких выстрелов и гранат, чтобы уничтожить противника и взять опорник под свой контроль. Кроме того, “Отважные” получили очередные трофеи в виде оружия и боеприпасов западного образца.

Киев регулярно организует наступления на Кременную и Сватово, однако ВС РФ после выхода из Красного Лимана выстроили в этих населенных пунктах мощную оборону. Это не позволяет противнику достичь успеха, каждая попытка атаки заканчивается для ВСУ отступлением и серьезными потерями.

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