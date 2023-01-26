Боевики ВСУ вновь попытались атаковать Кременную в ЛНР, но попали в настоящее пекло, пишет портал “Русская весна”. Военные корреспонденты пояснили, что бойцы группировки ВС РФ “Отважные” устроили противнику ад, используя реактивные системы залпового огня БМ-21.

“Грады” выпустили по позициям боевиков более 200 снарядов, которые наводились беспилотными аппаратами и попадали точно в цель. Адское всепоглощающее пламя вспыхивало на всей территории, которую удерживали украинские боевики. Радиоперехват подтвердил точность попаданий – эфир переполнился паническими криками противника, бросившегося спасаться бегством.

Напомним, что в ночь на 26 января российские ВС также задействовали дроны-камикадзе “Герань-2” для ударов по военным целям ВСУ в Днепропетровске, Херсоне и Харькове.