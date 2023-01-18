Боевики ВСУ никак не хотят уходить из населенного пункта Спорное. Украинское командование перебрасывает к этому поселку крупные резервы, приказывая во что бы то ни стало закрепиться хотя бы в окрестностях.

Российские ВС своевременно обнаруживают и колонны с подкреплением, и замаскированную боевую технику противника, для чего используются беспилотные аппараты с тепловизионным оборудованием на борту. Они же корректируют огонь артиллерии, которая успешно бьет по врагу.

Авторы портала SM-News отмечают, что беспилотники в конфликте на Украине продемонстрировали, что являются незаменимыми на поле боя. Они не только находят вражеские объекты, технику, скопления живой техники, но еще и сами наносят удары, сбрасывая гранаты либо запуская ракеты по позициям противника.