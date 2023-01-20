ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спецназ 3-го гвардейского батальона ДНР обнаружил разведывательно-диверсионную группу противника. Видеозапись событий, происходящих после этого, опубликовал портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты рассказали, что российские военные проводили разведку и наткнулись на диверсионную группу ВСУ, которая под покровом ночи пыталась пройти в тыл ВС РФ. Сделать этого противнику не удалось. Спецназовцы нанесли по группе удар противотанковой управляемой ракетой.

Напомним, что специальная военная операция ВС РФ на Украине продолжается. Основные события происходят в Артемовске, где российские войска окружают группировку противника. Также они отражают вылазки ВСУ у Сватово и Кременной, где Киев предпринимает попытки прорвать оборону.

Вам может понравиться

В Госдепе напомнили, что в ядерной войне не будет победителей

В США прокомментировали слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов. Представитель Государственного департамента Ведант Пател напомнил, что в ядерной войне

РИА “Новости”: украинцы выдают своих погибших солдат за убитых россиян

Очередное доказательство, что украинская пропаганда использует лживую информацию, приводит РИА “Новости”. Издание публикует видеозапись с пленным солдатом ВСУ, который рассказал, что украинцы выдают своих погибших солдат за убитых бойцов российской

Офицер Новиков: ВСУ используют промышленные беспилотники вместо турецких Bayraktar

Украинские ВС все чаще стали использовать промышленные дроны, которые заточены под перевозку тяжеловесных грузов. Эти беспилотники, по мнению командира добровольческого отряда спецназначения “Троя” с позывным “Алабай”, являются очень опасными для