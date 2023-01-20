Спецназ 3-го гвардейского батальона ДНР обнаружил разведывательно-диверсионную группу противника. Видеозапись событий, происходящих после этого, опубликовал портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты рассказали, что российские военные проводили разведку и наткнулись на диверсионную группу ВСУ, которая под покровом ночи пыталась пройти в тыл ВС РФ. Сделать этого противнику не удалось. Спецназовцы нанесли по группе удар противотанковой управляемой ракетой.

Напомним, что специальная военная операция ВС РФ на Украине продолжается. Основные события происходят в Артемовске, где российские войска окружают группировку противника. Также они отражают вылазки ВСУ у Сватово и Кременной, где Киев предпринимает попытки прорвать оборону.