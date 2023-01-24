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Российские ВС уверенно продвигаются вперед на Запорожском направлении и громят натовскую бронетехнику, имеющуюся в распоряжении противника. Портал “Русская весна” показал на видео уничтожение одной из бронегрупп ВСУ.

Противник разместил боевые машины в посадках в частном секторе, однако разведывательные подразделения обнаружили их и передали информацию артиллеристам.

Реактивные системы сразу же накрыли указанный квадрат, уничтожив несколько единиц техники, однако одна из них все же предприняла попытку покинуть опасную зону.

Речь идет о бронетранспортере YPR-765, полученным Киевом от Нидерландов. Его экипаж попытался выехать из посадки, однако его накрыло взрывом.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что на этом направлении российские ВС уже освободили населенный пункт Каменское и берут в кольцо Орехов. Последний город можно называть “воротами в Запорожье”, являющееся ключевой целью наступления.

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