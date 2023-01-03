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Крым не дает покоя киевскому режиму, который отправляет к полуострову все новые беспилотные аппараты. Так, 2 января российская противовоздушная оборона отразила сразу две атаки украинских дронов, передает портал “Русская весна”.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев официально подтвердил попытку Киева нанести удары по городу. Сперва был сбит один из БПЛА, который приближался к Севастополю с моря. Местные жители сразу начали написать о довольно мощном взрыве, прогремевшем в момент попадания по дрону зенитной ракеты.

Практически сразу над морем появился еще один беспилотник, который также уничтожила ПВО. По непроверенной информации, первый дрон был турецким Bayraktar TB2, способным не только вести разведку, но и наносить удары бомбами и ракетами. Но пока эти данные не подтверждаются.

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