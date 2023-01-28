Под Горловкой российские ВС ведут успешное наступление на Дзержинском направлении. Там продолжаются ожесточенные сражения, но инициатива прочно перешла в руки РФ, армия которой уверенно продвигается вперед.

Портал “Русская весна” опубликовал видео, на котором подразделения российской пехоты занимают ключевые позиции, отбивают у противника важные плацдармы, которые будут использоваться для дальнейшего наступления. Важную роль в этом играют артиллерийские расчеты, наносящие беспрерывные удары по врагу, уничтожая боевую технику и скопления живой силы ВСУ.

Российские ВС в настоящий момент ведут наступление не только на Дзержинском направлении. Помимо этого, они штурмуют Угледар и Артемовск, продвигаются в окрестностях Авдеевки, отбивают у ВСУ населенные пункты в Запорожской области.