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Российские ВС уничтожили подразделения противника в ходе штурма в районе Кременной в ЛНР, передает портал «Русская весна». Военные корреспонденты опубликовали видеозапись ожесточенного боя, в котором ВСУ не удалось достичь успеха.

Боевики украинской армии отчаянно сопротивлялись и пытались проявить «чудеса стойкости», отказавшись сдаваться. Но это им не помогло, штурмовые подразделения ВС РФ ликвидировали противника и заняли его позиции.

Напомним, что в Кременную и Сватово российские ВС отошли в сентябре, оставив Красный Лиман. С тех пор ВСУ предпринимали регулярные попытки наступления на эти населенные пункты, но несли потери и были вынуждены отступать. Сейчас ситуация кардинально изменилась – атаки проводят в основном ВС РФ, причем делают это куда успешнее противника.

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