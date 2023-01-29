Артиллерийские подразделения 132-й бригады 1-го Армейского корпуса ДНР громят противника под Горловкой, уничтожая живую силу, укрепрайоны и технику ВСУ, сообщает портал “Русская весна”.

Артиллеристы, активно использующие противотанковые пушки “Рапира”, чуть ли не круглосуточно наносят удары по ВСУ. Они обеспечивают прикрытие для продвижения российских войск на Дзержинском направлении, отмечают военные корреспонденты.

Они также приводят слова мэра Горловки Ивана Приходько, который призвал местных жителей оставаться дома и проявлять крайнюю осторожность. Боевики ВСУ будут любой ценой пытаться сорвать российское наступление, поэтому вполне могут наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Напомним, что на Донбассе ВС РФ наступают на всех участках фронта одновременно, достигая успехов под Артемовсков, Авдеевкой и Угледаром.