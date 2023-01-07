Портал «Русская весна» рассказал о бое минометчиков 5-й бригады первого Армейского корпуса НМ ДНР с украинскими боевиками. Также военные корреспонденты опубликовали видеозапись этого сражения.

Противник занял позиции под Марьинкой, намереваясь продвигаться вперед, однако сделать это у него не получилось. Беспилотные аппараты бойцов ДНР моментально разглядели силы ВСУ и сообщили координаты подразделению минометчиков. Практически сразу был открыт огонь по врагу.

Боевикам ВСУ пришлось быстро отступать, чтобы не оказаться уничтоженными. Они оставили позиции. В итоге территория, которую занимали противники, была полностью зачищена.

Напомним, что Марьинка остается одной из самых горячих точек на Донбассе. Российские ВС продолжают наступление, оттесняя украинские силы из города.